Компанія Disney відкриває підписку на власний сервіс з мультфільмами та кінострічками

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Disney відкриває підписку на власний сервіс
Disney відкриває підписку на власний сервіс / www.techhive.com

Представники однієї з найпопулярніших кінокомпаній світу повідомили радісну новину для любителів творінь від Walt Disney. Незабаром організація відкриє доступ до сервісу Disney Plus за доступну оплату.

Про стрімкий розвиток Disney представники масштабної організації повідомили на початку лютого. Тоді стало відомо, що компанія має намір вкласти 500 мільйонів доларів на виробництво контенту для свого потокового сервісу. А днями на сайті видання The Verge повідомили про те, що покращення незабаром стануть доступними.

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На стримінговому сервісі Disney Plus, який можна буде під'єднати до мобільних телефонів, смарт-телевізорів і таких пристроїв як ігрові приставки, буде представлено чимало новинок від компанії.

У вільному доступі будуть мультфільми, кінокартини, творіння від Pixar, стрічки Marvel Studios, National Geographic, а також нові проекти від Disney. Таке задоволення обійдеться у 6,99 долара за місяць або ж 70 доларів за рік. Отримати підписку можна буде вже в листопаді 2019 року.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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