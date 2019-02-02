Компанія Disney вкладе 500 мільйонів доларів у розвиток свого сервісу: деталі

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Компанія Disney витратить 500 мільйонів доларів на розвиток свого сервісу
Компанія Disney витратить 500 мільйонів доларів на розвиток свого сервісу / Скріншот з відеоролика

Американська кінокомпанія Walt Disney Pictures є однією з найкращих вже майже сотню років. Однак час йде, технології змінюються і для того, аби залишатися найкращими, обов'язково потрібно вдосконалюватися. Тому керівництво Disney вирішило витратити шалені гроші на оригінальний контент.

Близько 500 мільйонів доларів компанія Walt Disney Pictures витратить на виробництво оригінального контенту для свого потокового сервісу. Як повідомляє іноземне видання Variety, нова платформа матиме назву Disney Plus і буде запущена ще у 2019 році.

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У джерелі також зазначили, що на контент Disney витрачає найбільше з-поміж усіх інших компаній. Загальна сума, яку вони планують витратити на виробництво всіх типів контенту у 2019 році, складає 23,8 мільярда доларів.

Поки що ніякій кінокомпанії не вдалося випередити Disney в інвестуванні у свій розвиток. Близькими до них за витратами є корпорація AT&T. У 2019 році вони мають намір вкласти у себе близько 14 мільярдів доларів. Приблизно таку саму кількість грошей як AT&T витрачає кінокомпанія Netflix.

 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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