Компанія Disney встановила абсолютний історичний рекорд: несподівані подробиці

Про успіхи кіногіганта Walt Disney ходять легенди, адже чи не кожне їхнє творіння отримує найкращі відгуки та збираює найбільші суми у кінотеатрах. Disney – організація, за конкурента яку вважають всі кінокомпанії світу. Здавалося б, що може звеличити її працю ще більше? Однак корпорації вдалося перевершити саму себе. Наприкінці 2019 року Disney вдалося побити всі можливі рекорди.

Про новий абсолютний рекорд компанії Walt Disney повідомляє видання Deadline.

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У джерелі зазначається, що корпорація вкотре стала рекордсменом у категорії "касові збори" поточного року. Адже загальний виторг кіногіганта складає понад 10 мільярдів доларів. Попередній і найвищий рекорд за останній роки також належав Disney. У 2016 році компанія заробила 7,6 мільярда доларів. До кінця 2019 року їхній рекорд не змогла побити жодна кінокомпанія.

Тож, з десяти зароблених мільярдів доларів 3,28 мільярда були отримані з Північної Америки, а 6,72 мільярда доларів – поза її межами.

До того ж, у цю суму не враховували касові збори студії Fox, яка належить Walt Disney. У разі додавання їхнього виторгу загальний касовий збір Disney становитиме 11,94 мільярда доларів. Найбільший заробіток компанії приніс фільм "Месники: Завершення" (2,79 мільярда доларів), "Король Лев" (1,65 мільярда доларів) та "Капітан Марвел" (1,13 мільярда доларів).

Також варто додати, що на момент підрахування касових зборів прокат "Крижаного серця 2" не було завершено, а "Зоряні війни 9" навіть не вийшли на великий екран. Кінокритики вважають, що кожна з цих картин принесе компанії, як мінімум, по 1 мільярду доларів.