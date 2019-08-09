Компанія Disney знову взялася за зйомки римейка культового мультфільму "Леді та Блудько"

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"Леді та Блудько"
"Леді та Блудько" / Фото з відкритих джерел

Схоже, представники компанії Disney не на жарт захопилися вдосконаленням своїх попередніх популярних робіт. Так, незабаром на великий екран вийде адаптація ще одного улюбленого мультфільму старших поколінь "Леді та Блудько".

За останні кілька років кіноадаптації на відомі фільми та анімаційні картини набули неабиякої популярності. Так, нещодавно Disney презентував римейк "Короля Лева", який зібрав чималі суми в прокаті за рекордно малий відрізок часу. А вже незабаром, як повідомляє видання People, кінокомпанія знову представить нову роботу.

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Під прицілом виявився мультфільм «Леді та Блудько», прем’єра якого відбулася ще у 1955 році. Як зазначається у джерелі, творці майбутньої картини вже обрали акторів для головних ролей. Так, Блудька озвучуватиме Джастін Теру, а роль Леді дісталася Тессі Томпсон.

Леді та Будько
Джастін Теру озвучить Блудька у новому римейку / Фото People 


Тесса Томпсон озвучить Леді у новому римейку / Фото People
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
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