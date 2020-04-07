Компанія Marvel відкрила доступ до найпопулярніших коміксів

15:12, -

Компанія Marvel, яка спеціалізується на видавництві коміксів, у період карантину вирішила відкрити для своїх шанувальників колекцію найпопулярніших коміксів, серед яких можна знайти примірники з "Чорною Пантерою", "Месниками" та іншими сюжетами.