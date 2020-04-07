24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Компанія Marvel відкрила доступ до найпопулярніших коміксів

-
Marvel Comics / Фото з відкритих джерел

Компанія Marvel, яка спеціалізується на видавництві коміксів, у період карантину вирішила відкрити для своїх шанувальників колекцію найпопулярніших коміксів, серед яких можна знайти примірники з "Чорною Пантерою", "Месниками" та іншими сюжетами.

Усі комікси будуть доступні безкоштовно до 4 травня 2020 року. Понад 100 випусків вже можна знайти на офіційному сайті компанії. Варто додати, що на основі багатьох із них були зняті популярні фільми із супергероями, які знімала компанія Marvel Entertainment, що є дочірьною компанією The Walt Disney.

Цікаво Фільми від Marvel з Робертом Дауні-молодшим, які найбільше сподобалися глядачам

Комікси, доступ до яких відкрили у Marvel:

  • "Месники проти Людей Ікс";
  • "Громадянська війна";
  • "Чорна Пантера" том 1;
  • "Танос переміг";
  • "Дивовижна людина-павук: Червоний гоблін";
  • "Люди Ікс: Темний Фенікс";
  • "Месники»"
  • "Фантастична четвірка";
  • "Чорна вдова";
  • "Капітан Америка: Зимовий солдат";
  • "Капітан Марвел", том 1 "Вище, далі, швидше, більше".

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Література Marvel LifeStyle Новини культури
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:02 Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
Традиції 12685
сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 384524
сьогодні , 13:28 Єврейські кучки 2020: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою
Традиції 9500
сьогодні , 08:30 7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 7644
сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
Лікування 165273
сьогодні , 08:59 Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання
Традиції 9221
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5180
сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
Традиції 48023
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова
6 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
6 квітня 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда

Новини
Більше новин
Залиште відгук