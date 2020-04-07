Компанія Marvel відкрила доступ до найпопулярніших коміксів
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Компанія Marvel, яка спеціалізується на видавництві коміксів, у період карантину вирішила відкрити для своїх шанувальників колекцію найпопулярніших коміксів, серед яких можна знайти примірники з "Чорною Пантерою", "Месниками" та іншими сюжетами.
Усі комікси будуть доступні безкоштовно до 4 травня 2020 року. Понад 100 випусків вже можна знайти на офіційному сайті компанії. Варто додати, що на основі багатьох із них були зняті популярні фільми із супергероями, які знімала компанія Marvel Entertainment, що є дочірьною компанією The Walt Disney.
Цікаво Фільми від Marvel з Робертом Дауні-молодшим, які найбільше сподобалися глядачам
Комікси, доступ до яких відкрили у Marvel:
- "Месники проти Людей Ікс";
- "Громадянська війна";
- "Чорна Пантера" том 1;
- "Танос переміг";
- "Дивовижна людина-павук: Червоний гоблін";
- "Люди Ікс: Темний Фенікс";
- "Месники»"
- "Фантастична четвірка";
- "Чорна вдова";
- "Капітан Америка: Зимовий солдат";
- "Капітан Марвел", том 1 "Вище, далі, швидше, більше".
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