Компанія Netflix планує витратити рекордну суму на виробництво контенту у 2020 році

Жодна з компаній, яка працює у галузі кіноіндустрії, не шкодує фінансів на просування свого контенту, адже інвестиція – це вкладеня у результат. Так, у 2019 році кіногігант Netflix підкорював нові вершини і дивував своїми проєктами. Однак на 2020 рік у представників потокового сервісу ще більше планів.

Нагадаємо, що компанія Netflix стала тріумфатором серед номінантів на "Оскар-2020". Загалом кількість номінацій склала сягнула цифри 24, що є першим рекордом для сервісу за всю історію його існування. Ймовірно, саме це змотивувало представників Netflix вкласти у роботу в 2020 році ще більше грошей.

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Як повідомляє видання Variety, у 2019 році на виробництво контенту компанія витратила 15,3 мільярда доларів, загальна тривалість якого перевищиоа 802 години. А у 2020 році представники Netflix мають намір вкласти в створення серіалів та фільмів ще більшу суму. Розмір інвестиції складатиме 17,3 мільярда доларів.

Що найцікавіше, сума стане рекордною не лише для платформи Netflix, але й перевершить вкладення інших кіногігантів. До прикладу, Disney + та HBO Max, які є головними конкурентами Netflix, витрачають значно менше коштів на виробництво контенту.