Компанія Netflix випустить серіал за мотивами фільму "Оселя зла": несподівані деталі

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Фрагмент з фільму "Оселя зла: Фінальна битва"
Фрагмент з фільму "Оселя зла: Фінальна битва" / IMDb

Американська стрімінгова компанія Netflix оголосила про намір зняти серіал, в основі якого буде культовий фільм "Оселя зла". На даний момент представники сервісу в пошуках виконавчого продюсера.

У серіалі, який буде знято за мотивами улюбленого фільму шанувальників наукової фантастики, автори мають намір розширити раніше створений світ. Однойменні фільми та комп'ютерна гра стануть хорошою основою для майбутніх епізодів. Про це повідомляє іноземне видання Deadline.

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У серіалі буде показано роботу великої компанії Umbrella Corporation, а також світові нововведення, які з'являться після спалаху Т-вірусу. Представники Netflix також додали, що до створення епізодів вони запросять компанію Constantin Film, яка займалася серією фільмів "Оселя зла". А на даний момент вони в пошуках людини, яка б зайняла крісло виконавчого продюсера проекту.

Оселя зла : Фінальна биства
Фрагмент з фільму "Оселя зла: Фінальна битва" / IMDb

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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