Композитор Володимир Бистряков розкритикував гурт Go_A: Голосить-виводить цей фольк-жах

Вчора, 22 лютого, Україна обрала свого представника на Євробачення-2020. Судді та глядачі були одностайними у своєму рішенні та віддали абсолютну першість етногурту Go_A з піснею Solovey. Проте у мережі вже знайшлися хейтери переможців Національного відбору. Серед них український композитор Володимир Бистряков, який свого часу підтримував анексію Криму.

Здавалося, цьогогіч гучні скандали оминули Національний відбір на Євробачення-2020. За рішенням суддів та глядачів цілковитими фаворитами музичного поєдинку став колектив Go_A, який представив єдиний україномовний хіт Solovey у фіналі конкурсу. Проте серед широкої публіки та поціновувачів мистецтва знайшлися й ті, кому етнохіт видався неформатним для міжнародної арени.

Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

Так, на особистій сторнці у фейсбуці свою позицію висловив український композитор Володимир Бистряков, який відомий своєю публічною антиукраїнською пропагандою та підтримкою проросійських терористичних організацій. У короткому коментарі він підбив власні підсумки, розкритикувавши Go_A з ніг до голови. На думку музиканта, Україна зганьбиться у Роттердамі, адже пісня Solovey далека від "цивілізації" й швидше нагадує кам'яний вік, аніж прогресивну творчість.

Довго судили-виряджали, народжували що-небудь "таке-отаке"… Обрали! ПіЦня на двох нотах, дівчина голосить-виводить цей фольк-жах, а всі задоволені. Перше враження, що вона з хутора, до якого ще не дійшла цивілізація. До райцентру з якого потрібно добиратися три доби… Вплав, вбрід, на попутках і т.д,

– прокоментував він виступ електрофольк-гурту Go_A.

Володимир Бистряков не став називати своїх фаворитів Національного відбору на Євробачення-2020. Майбутню появу на сцені міжнародного музичного конкурсу композитор порівняв з виступом колективу з Івано-Франківська "Ґринджоли" з піснею "Разом нас багато". 2005 року музиканти представляли Україну на Євробаченні та посіли 19-те місце: "Якщо порівнювати, то славнозвісні "Ґринджоли" поруч – лауреати всіх Греммі і Оскара… Коротше, ось така у нас радість вималювалася. Є чим "здивувати" той Роттердам".

Що відомо про Володимира Бистрякова?Володимир Бистряков не вперше гостро висловлюється про національну ідентичність та патріотичну позицію. Він відомий висловлюваннями проти Євромайдану, підтримкою анексії Криму Росією та називає представників добровольчих батальйонів української армії – мародерами. Композитор є фігурантом бази даних центру "Миротворець" за публічну антиукраїнську пропаганду. 2018 року він оскандалився через резонансні заяви про те, що українська влада вбиває культуру внесенням російських артистів у "чорні списки", і це перевершило "часи інквізиції та сталінських репресій". Крім того, за його словами, в українській музиці є тенденція "виставляти націю жлобами".