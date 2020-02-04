Кому б українці дали Оскар-2020: аналіз запитів у Google

Напередодні знаменитої премії Оскар, що відбудеться всього за декілька днів – у ніч на 10 лютого, в Google проаналізували запити українських користувачів. Згідно з ними, можна було б визначити, яким фільмам та акторам дістались би заповітні статуетки, якщо б за українцями стояв вибір.

За останні три місяці найбільшою популярністю серед кінострічок в українців користувався фільм "Джокер". На другому місці – фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому – драма Мартіна Скорсезе "Ірландець".

До теми: Оскар-2020: прогнози букмекерів на потенційних лауреатів престижної премії

Рейтинг фільмів-номінантів Оскара за запитами українців в Google:

"Джокер" (Joker)

"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Ірландець" (The Irishman)

"Аутсайдери" (Ford v Ferrari)

"1917"

"Паразити" (Parasite)

"Маленькі жінки" (Little Women)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Шлюбна історія" (Marriage Story)

Щодо претендентів на премію Кіноакадемії за головну чоловічу роль, то українців найбільше цікавив Леонардо Ді Капріо за роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. На другому місці розмістився Хоакін Фенікс за головну роль у "Джокері". А от третє місце дісталось Антоніо Бандерасу за роль у фільмі "Біль і слава" Педро Альмодовара.

Рейтинг акторів-номінантів Оскара за запитами українців в Google:

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Антоніо Бандерас ("Біль і слава")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

Варто знати: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Щодо номінанток на Оскар за провідну жіночу роль, то українці найбільше цікавились кіноактрисою Скарлетт Йоганссон за фільм "Шлюбна історія". На другому місці – Шарліз Терон за фільм "Секс-бомба" / "Сенсація". А на третьому Рене Зеллвегер за роль у фільмі "Джуді".

Рейтинг актрис-номінанток Оскара за запитами українців в Google:

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")

Шарліз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Синтія Еріво ("Гаррієт")

В Google Україна також проаналізували запити українців за мультфільмами. Лідером стала анімація "Як приборкати дракона 3: Прихований світ". Інші позиції виглядають так:

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Історія іграшок 4" (Toy Story 4)

"Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Klaus)

"Я втратив своє тіло" (I Lost My Body)

Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.