Кому б українці дали Оскар-2020: аналіз запитів у Google
Напередодні знаменитої премії Оскар, що відбудеться всього за декілька днів – у ніч на 10 лютого, в Google проаналізували запити українських користувачів. Згідно з ними, можна було б визначити, яким фільмам та акторам дістались би заповітні статуетки, якщо б за українцями стояв вибір.
За останні три місяці найбільшою популярністю серед кінострічок в українців користувався фільм "Джокер". На другому місці – фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому – драма Мартіна Скорсезе "Ірландець".
До теми: Оскар-2020: прогнози букмекерів на потенційних лауреатів престижної премії
Рейтинг фільмів-номінантів Оскара за запитами українців в Google:
- "Джокер" (Joker)
- "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
- "Ірландець" (The Irishman)
- "Аутсайдери" (Ford v Ferrari)
- "1917"
- "Паразити" (Parasite)
- "Маленькі жінки" (Little Women)
- "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
- "Шлюбна історія" (Marriage Story)
Щодо претендентів на премію Кіноакадемії за головну чоловічу роль, то українців найбільше цікавив Леонардо Ді Капріо за роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. На другому місці розмістився Хоакін Фенікс за головну роль у "Джокері". А от третє місце дісталось Антоніо Бандерасу за роль у фільмі "Біль і слава" Педро Альмодовара.
Рейтинг акторів-номінантів Оскара за запитами українців в Google:
- Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
- Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Антоніо Бандерас ("Біль і слава")
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
- Джонатан Прайс ("Два Папи")
Варто знати: Оскар-2020: список номінантів престижної премії
Щодо номінанток на Оскар за провідну жіночу роль, то українці найбільше цікавились кіноактрисою Скарлетт Йоганссон за фільм "Шлюбна історія". На другому місці – Шарліз Терон за фільм "Секс-бомба" / "Сенсація". А на третьому Рене Зеллвегер за роль у фільмі "Джуді".
Рейтинг актрис-номінанток Оскара за запитами українців в Google:
- Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
- Шарліз Терон ("Скандал")
- Рене Зеллвегер ("Джуді")
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
- Синтія Еріво ("Гаррієт")
В Google Україна також проаналізували запити українців за мультфільмами. Лідером стала анімація "Як приборкати дракона 3: Прихований світ". Інші позиції виглядають так:
- "Як приборкати дракона 3: Прихований світ" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
- "Історія іграшок 4" (Toy Story 4)
- "Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Klaus)
- "Я втратив своє тіло" (I Lost My Body)
Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.