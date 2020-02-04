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Кому б українці дали Оскар-2020: аналіз запитів у Google

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Леонардо Ді Капріо / IMDb

Напередодні знаменитої премії Оскар, що відбудеться всього за декілька днів – у ніч на 10 лютого, в Google проаналізували запити українських користувачів. Згідно з ними, можна було б визначити, яким фільмам та акторам дістались би заповітні статуетки, якщо б за українцями стояв вибір.

За останні три місяці найбільшою популярністю серед кінострічок в українців користувався фільм "Джокер". На другому місці – фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому – драма Мартіна Скорсезе "Ірландець".

До теми: Оскар-2020: прогнози букмекерів на потенційних лауреатів престижної премії

Рейтинг фільмів-номінантів Оскара за запитами українців в Google:

  • "Джокер" (Joker)
  • "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
  • "Ірландець" (The Irishman)
  • "Аутсайдери" (Ford v Ferrari)
  • "1917"
  • "Паразити" (Parasite)
  • "Маленькі жінки" (Little Women)
  • "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
  • "Шлюбна історія" (Marriage Story)

Щодо претендентів на премію Кіноакадемії за головну чоловічу роль, то українців найбільше цікавив Леонардо Ді Капріо за роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. На другому місці розмістився Хоакін Фенікс за головну роль у "Джокері". А от третє місце дісталось Антоніо Бандерасу за роль у фільмі "Біль і слава" Педро Альмодовара.

Рейтинг акторів-номінантів Оскара за запитами українців в Google:

  • Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
  • Хоакін Фенікс ("Джокер")
  • Антоніо Бандерас ("Біль і слава")
  • Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
  • Джонатан Прайс ("Два Папи")

Варто знати: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Щодо номінанток на Оскар за провідну жіночу роль, то українці найбільше цікавились кіноактрисою Скарлетт Йоганссон за фільм "Шлюбна історія". На другому місці – Шарліз Терон за фільм "Секс-бомба" / "Сенсація". А на третьому Рене Зеллвегер за роль у фільмі "Джуді".

Рейтинг актрис-номінанток Оскара за запитами українців в Google:

  • Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
  • Шарліз Терон ("Скандал")
  • Рене Зеллвегер ("Джуді")
  • Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
  • Синтія Еріво ("Гаррієт")

В Google Україна також проаналізували запити українців за мультфільмами. Лідером стала анімація "Як приборкати дракона 3: Прихований світ". Інші позиції виглядають так:

  • "Як приборкати дракона 3: Прихований світ" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
  • "Історія іграшок 4" (Toy Story 4)
  • "Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Klaus)
  • "Я втратив своє тіло" (I Lost My Body)

Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Інтернет Google Голлівуд Оскар Оскар 2020 Нагороди Рейтинги Новини LifeStyle Хоакін Фенікс Леонардо Ді Капріо Скарлетт Йоганссон
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