Кому дісталось майно Люка Перрі: оприлюднено деталі заповіту

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Люк Перрі з донькою Софі
Люк Перрі з донькою Софі / Instagram / @lemonperry

Знаменитий актор та зірка культового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Люк Перрі помер 4 березня. Згідно з новими деталями його заповіту, все нажите майно дістанеться його дітям – 21-річному синові Джеку і 18-річній доньці Софі.

У виданні Radar Online з'явилась інформація, що все своє майно актор призначив дітям, "яких дуже любив". Свій заповіт покійний кіноактор склав ще у 2015 році, коли у нього були підозри на рак. У заповіті немає жодної згадки про його наречену Венді Медісон Бауер, з якою він прожив 12 років у стосунках та планував одружитись. Відтак, 44-річна наречена залишилась без спадщини 52-річного актора.

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Незважаючи на це, в інтерв'ю для видання People кохана Люка Перрі поділилась, що прожила чудові роки життя з люблячим чоловіком. Венді Медісон також подякувала родині Перрі, його дітям і друзям за надану підтримку в такий складний для неї момент.

Останні 11 з половиною років з Люком були найщасливішими роками в моєму житті, і я рада, що провела з ним цей час. Я також хочу подякувати йому дітей, сім'ю і друзів за їх любов і підтримку. Ми знайшли розраду один в одному і в усвідомленні того, що наше життя було наповнене такою особливою людиною. Його буде сильно не вистачати,
– зізналась згорьована Венді Медісон Бауер.

 

Варто додати, що закохана пара тримала свої відносини подалі від очей преси та публіки, через що дата їх заручення невідома. В покійного Люка Перрі залишилось двоє дорослих дітей від актриси Рейчел Шарп, з якою він перебував у шлюбі з 1993 по 2003 роки.

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Що сталось з Люком Перрі?Знаменитий американський актор, відомий своєю роллю Ділана Маккея в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" помер вранці 4 березня. Кілька днів перед цим його екстрено госпіталізували і помістили в штучну кому через інсульт. Перрі помер у Лос-Анджелесі в оточенні своєї сім'ї та друзів на 53-му році життя.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Діти і неповнолітні Втрати Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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