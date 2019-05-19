Кончіта Вурст епатував на сцені Євробачення-2019: відео

Австрійський співак Том Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, виступив на сцені фіналу Євробачення-2019 у суботу, 18 травня.

Один з найвідоміших андрогінів світу, який у 2014 році переміг на вокальному шоу Євробачення, Кончіта Вурст вкотре вийшов на сцену в епатажному образі.

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Організатори Євробачення-2019 влаштували глядачам справжній сюрприз, запросивши на сцену найбільш ефектних артистів за всю історія міжнародного пісенного конкурсу,які обмінялися піснями.

Кончіта Вурст заспівав пісню Heroes переможця Євробачення-2015 року Монса Сельмерльова. Не менш яскравими стали виступи української Вєрки Сердючки з піснею Нетти Барзілай Toy. Натомість представниця від Кіпру на конкурсі 2018 року Елені Фурейра приголомшила виступом з піснею "Зібен-Зібен, Ай Лю-Лю".

Для виходу на сцену Кончіта підготувала відвертий образ: під прозорим боді видно було чорну спідню білизну. Завершили look чоботи на високій шпильці.

Дивіться виступ Кончіти Вурст на Євробаченні-2019: відео