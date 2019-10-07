Конфлікт з батьком: Меган Маркл ніколи в житті не буде знайомити свого сина з Томасом Марклом

Скандал між дружиною принца Гаррі і її батьком Томасом лише загострюється. Наразі подружжя подало до суду на таблоїд, який опублікував особистий лист, що герцогиня Сассекська написала скандальному родичу. Як стало відомо, показав ЗМІ приватне повідомлення від Меган сам Томас Маркл.

Як повідомляє британський таблоїд Express з посиланням на інсайдерів, Меган Маркл вирішила ніколи в житті не знайомити свого сина Арчі з його дідусем Томасом Марклом, який регулярно дає скандальні інтерв'ю ЗМІ і підриває репутацію герцогів Сассекських.

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Це дуже сумна ситуація, але Меган прийняла дуже важке рішення, що у неї більше немає активних відносин з батьком,

– йдеться у джерелі.

Сам Томас Маркл неодноразово заявляв публічно про те, що йому не дозволяють зустрітися з онуком. Батько Меган зізнався, що побачив фото Арчі лише, коли вони з'явилися в інтернеті.

"Я завжди сподівався, що буду так само близький з дитиною Меган, як був близький з нею", – наголосив Томас.

Що відомо про скандал навколо приватного листа Меган Маркл до батька?

Дружина принца Гаррі Меган Маркл на початку жовтня подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers через незаконну публікацію її особистого листа, який вона адресувала своєму батькові Томасу Марклу.

Виявляється, що Томас Маркл сам передав приватний лист ЗМІ. Згодом чоловік дав чергове інтерв'ю Daily Mail, де пояснив причини своїх дій. Так, за його словами, Меган написала батькові близько шести місяці тому. Згодом він побачив анонімне інтерв'ю подруг герцогині Сасекської виданню People, де вони назвали ексакторку турботливою і люблячою та згадали про її лист для Томаса, який вона написала у примирливому тоні. Інтерв'ю друзів дочки обурило чоловіка і він вирішив звернутися до медіа, щоб опублікувати деякі части її конфіденційного листа.

До слова, дружина принца Гаррі попросила у листі Томаса припинити спілкуватися з нею за допомогою ЗМІ і ганьбити її.

Я повинен був себе захистити. Я опублікував тільки частини листа, так як інші фрагменти завдали мені багато болю. Письмо не проявляло любові до мене. Воно поранило мене. Лист було представлено як крок назустріч до примирення, але це не так. У ньому не було жодного рядка, яка означало бажання зустрітися одне з одним,

– заявив Томас Маркл.

Якими ще скандалами відзначився батько Меган Маркл?Томас Маркл часто потрапляв у скандальні новини ЗМІ. Перед королівським весіллям чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл. Після серії резонансних новин у ЗМІ він раптово відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали. Дізнавшись про вагітність своєї зіркової доньки, Томас Маркл перестав з'являтись у ЗМІ та розповів, що вона буде чудовою матір'ю.