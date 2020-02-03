Конфуз на BAFTA-2020: 79-річний Аль Пачіно впав на червоній доріжці

Напередодні, 2 лютого, у Лондоні відбулася 73-тя церемонія нагородження Британської кінопремії BAFTA-2020. На престижний захід завітало чимало зірок, серед яких були як і молоді висхідні зірки, так і досвідчені старожили. Одному з останніх, Аль Пачіно, вдалося оконфузитися під час виходу на червону доріжку.

Відомий американський театральний і кіноактор Аль Пачіно став справжньою зіркою усіх церемоній 2020 року, адже він зіграв одну з головних ролей у фільмі "Ірландець", яку активно номінують на відомі премії. Попри те, що номінацію на BAFTA-2020 зірка Голлівуду не отримав, сама стрічка та режисер Мартін Скорсезе були представлені у двох категоріях.

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Так, Аль Пачіно разом зі своєю подругою, ізраїльською актрисою Мейтал Дохан, прибули до Лондона, аби підтримати кінотворця і представити його команду. Однак здійснити ефектний вихід 79-річному акторові не вдалося. Ба більше, з ним трапився кумедний конфуз. Проходячи легендарною червоною доріжкою, Аль Пачіно спіткнувся на сходах і не зміг встояти на ногах.

На допомогу акторові одразу ж кинулися місцеві охоронці, а також його супутниця Мейтал. На щастя, Аль Пачіно вдалося піднятися, після цього він з певними зусиллями, але все ж попрямував до зали Royal Albert Hall. Додамо, що на церемонію нагородження BAFTA-2020 зірка "Ірландця" взув кросівки New Balance.

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Аль Пачіно впав на червоній доріжці BAFTA-2020 / Insragram / @harpersbazaarukraine



Аль Пачіно впав на червоній доріжці BAFTA-2020 / Insragram / @harpersbazaarukraine