Концерт Андреа Бочеллі у Міланському соборі на Великдень: відео
Знаменитий тенор Андреа Бочеллі 12 квітня дав концерт у Міланському соборі – без глядачів, але у супроводі органу. У такий спосіб співак показав підтримку людям, що змушені на католицький Великдень залишатися вдома через пандемію коронавірусу.
Концерт Андреа Бочеллі в Duomo di Milano транслювали нажива. До зачиненого через пандемію COVID-19 Міланського собору співакові ексклюзивний доступ надали на Великдень як вийняток.
Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що Андреа Бочеллі дасть великодній концерт у порожньому Міланському соборі
Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Великдень християн західного обряду: дивіться відео, слухайте та насолоджуйтеся
Хто такий Андреа Бочеллі? Народився в Італії у 1958 році, мав вроджену ваду очей та повністю втратив зір ще у школі.
Зараз його знають у всьому світі як співака, геніального тенора, популяризатора класичної музики.
З 1994 року продав понад 70 мільйонів дисків у світі.
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