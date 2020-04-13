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Концерт Андреа Бочеллі у Міланському соборі на Великдень: відео

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Andrea Bocelli, Duomo di Milano / Sky News

Знаменитий тенор Андреа Бочеллі 12 квітня дав концерт у Міланському соборі – без глядачів, але у супроводі органу. У такий спосіб співак показав підтримку людям, що змушені на католицький Великдень залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

Концерт Андреа Бочеллі в Duomo di Milano транслювали нажива. До зачиненого через пандемію COVID-19 Міланського собору співакові ексклюзивний доступ надали на Великдень як вийняток. 

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що Андреа Бочеллі дасть великодній концерт у порожньому Міланському соборі

Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Великдень християн західного обряду: дивіться відео, слухайте та насолоджуйтеся

Хто такий Андреа Бочеллі? Народився в Італії у 1958 році, мав вроджену ваду очей та повністю втратив зір ще у школі.

Зараз його знають у всьому світі як співака, геніального тенора, популяризатора класичної музики.

З 1994 року продав понад 70 мільйонів дисків у світі.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика
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