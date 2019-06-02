Стадіонний концерт Монатіка у Києві: запальні фото та відео

У суботу, 1 червня, на НСК "Олімпійський" відбувся один із найочікуваніших концертів року – Love It Ритм. Грандіозний виступ Монатік анонсував ще восени 2018 року та з того часу посилено готувався до події. Наразі концерт відгримів, а мережу заполонили запальні фото та відео.

Концерт став знаковим у творчості Монатіка. Все тому, що це вперше артист влаштував виступ на стадіоні, об'єднавши тисячі прихильників на одному майданчику. Перед перформансом співак не приховував свого хвилювання та до останнього намагався подбати про деталі, які й зробили його концерт настільки ефектним.

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Світлове шоу, яскраві декорації та запальні ритми, під які неможливо всидіти без танцю – виступ Монатіка розбурхав столицю. Посеред виступу співак зумів здивувати всіх глядачів, виїхавши до середини стадіону на конструкції, що нагадувала вагон метро. Все супроводжувалось запальними танцями шоу-балету.

Артист виконав свої знані хіти "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Глубоко", а також маловідомі з останнього альбому "Love It ритм".

Києве, столице! Всі, хто приїхав сюди на "Love It ритм" шоу та пережили все разом з нами, дякую, що відчули цю енергетику і так підтримували, як ніколи. Ми звучали в унісон в один ритм. І я вам такий вдячний від всього серця. Це було незабутньо! Просто неймовірно, тому мені так хочеться повторити це. Сподіваюсь, що це станеться,

– прокоментував виступ Монатік.

Тисячі прихильників заздалегідь придбали квитки та прийшли на концерт. Серед них – і зіркові гості. Так, колегу прийшли підтримати Юрій Горбунов, Євгенія Власова, Маша Єфросиніна з донькою, Слава Камінська з гурту "НеАнгели", Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою, Джамала, Надія Дорофеєва та Володимир Дантес, Юлія Саніна з гурту The Hardkiss, Наталія Могилевська, Світлана Тарабарова та інші. Окрім цього, спеціально до концерту Монатіка з відпочинку повернулось новоспечене подружжя Потап і Настя Каменських, які не стримували свого захвату від побаченого шоу.