Концерт Монатіка у Києві: артист планував запозичити креативну ідею "Океан Ельзи"

До першого стадіонного концерту Монатіка залишаються лічені дні, адже вже 1 червня він запалить на стадіоні НСК "Олімпійський". Перед знаковою в його творчості подією співак зізнався, що хотів встановити сцену посеред стадіону, як це зробив Святослав Вакарчук з гурту "Океан Ельзи".

Про це Монатік розповів у коментарі журналістам ТСН. За його словами, представники "Олімпійського" не дозволили встановлювати сцену посеред стадіону, тому задум артисту не вдалось втілити.

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"Насправді це дійсно цікавий майданчик. Посередині нам сцену не дозволили поставити, тому що там трава, а вона дуже дорога. Але ми хотіли захопити всіх глядачів, це для нас завжди надзавдання. Тому ідея, яка з’явилася, була надскладною у виконанні, але мені здається, нам вдалося багато. Всі, хто прийде (на концерт, – LifeStyle 24), побачить, що ми вигадали", – анонсував Монатік.

Сам артист не стримує свого хвилювання від першого в його творчості стадіонного концерту. До важливої дати Монатік готується вже майже рік, тому кожну деталь він з організаторами намагається продумати.

Ми весь час щось шукаємо, що може піти не так. Коли ти щось собі загадав, щось вигадав, то починаєш постійно думати, що може піти не так. І воно часто не дає спати. Але я це вже відпустив і вірю, що все вдасться, адже так багато людей виявили бажання прийти, подивитись і послухати та підтримати музику made in Ukraine, а це ж так круто,

– зазначив він.

Наразі тривають останні підготування до концерту "Love It ритм". Монатіка активно підтримують його рідні, а маленькі синочки навіть відвідають репетиції їхнього зіркового батька. Водночас меломани, затамувавши подих, вже в передчутті грандіозного виступу співака, що зможе увійти в історію українського шоу-бізнесу.

Зазначимо, що солісту гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку вдалось втілити у життя ідею щодо квадратної сцени з оглядом на 360 градусів. Її він встановив на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), де 26 травня відбувся концерт "Океан не мовчить". Виступ артист спланував менше, ніж за місяць. Його відвідали майже 100 тисяч глядачів.



"Океан не мовчить" у Києві / Facebook / @okeanelzyofficial



"Океан Ельзи" виступили в Києві / Facebook / @okeanelzyofficial