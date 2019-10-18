Концерт на вокзалі: талановитий піаніст Євген Хмара приголомшив прихильників у Києві

Один з найвідоміших українських піаністів Євген Хмара влаштував несподіваний концерт просто посеред столичного вокзалу. Мережу вже заполонили відповідні відео.

Перфоманс відбувся у четвер, 17 жовтня. Володар голлівудської премії імпровізаторів Євген Хмара неочікувано для киян та гостей міста виступив на вокзалі. Перед цим навпроти головного входу для талановитого музиканта встановили білий рояль. Символічно Євген Хмара постав перед випадковими слухачами у білому концертному костюмі.

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На вокзалі в Києві музикант зіграв свої знані композиції та відомі хіти. Не оминув увагою Євген Хмара і легендарні українські пісні Володимира Івасюка. Піаніст майстерно зіграв "Червону руту", викликавши овації серед відвідувачів вокзалу. Чимало людей заспівали під знайому музику.

"Вокзал – це такий осередок країни, де зібрані люди зі Сходу і з Заходу. Музика сьогодні їх об'єднала", – пояснив виступ Євген Хмара.

Дивіться відео, як Євген Хмара виступив на київському вокзалі:

Як відомо, це не вперше Євген Хмара виступає як вуличний музикант. У своєму блозі відомий піаніст показував відео виступів на вокзалах та вулицях Австрії, Франції та Мальти.

Євген Хмара виступив на вулицях Відня: дивіться відео

Євген Хмара виступив в аеропорту Мальти: дивіться відео