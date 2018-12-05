Концерт ONUKA у Києві 7 грудня: що відомо про наймасштабніший виступ в історії гурту

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Концерт ONUKA у Києві 7 грудня
Концерт ONUKA у Києві 7 грудня / Фото з відкритих джерел

Новий альбом, серія солд-аутів з НАОНІ, всеукраїнський тур, виступи на європейських фестивалях. За 2018-й гурт ONUKA встиг чимало, тепер час підбивати підсумки.

Останній концерт цього року у Києві відбудеться у великій залі клубу Stereo Plaza 7 грудня.

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Лайв на підтримку нового альбому MOZAЇKA має стати наймасштабнішим концертом в історії гурту. Після цього шоу ONUKA візьме концертну перерву в Україні, відправившись у тур країнами Європи.

Понад дві години музики та спеціальне шоу

Концерт у рамках туру на підтримку MOZAЇKA стане не тільки живою презентацією нової платівки. Крім нового матеріалу, у сет-лісті гурту також пісні з EP Vidlik та дебютного альбому. Загалом шоу має тривати понад дві години, а київський концерт стане єдиним у рамках туру, для якого команда готує спеціальне шоу.


ONUKA

Шоу складатиметься з 4 частин

За драматургією шоу буде поділено на 4 частини, усі вони доповнюватимуть одна одну. Окрім нового матеріалу, окремі елементи концерту будуть відведені під колаборацію з НАОНІ, Чорнобильську катастрофу та новий матеріал.

Оркестр НАОНІ та секретнй гість

Разом із основними розширеним складом музикантів на сцені з'явиться кілька запрошених гостей. Одними з яких стане національний академічний оркестр народних інструментів НАОНІ. Інших гостей гурт поки що тримає у секреті.

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Колаборація з Сонею Солтес

Після спільної роботи над кліпом Strum Ната Жижченко продовжує співпрацю зі стилістом та художницею по костюмам Сонею Солтес. Спеціально для київського шоу вона для гурту розробила нові костюми-трансформери. Усі вони виконані у червоно-білих тонах і є логічнним продовженням заданої альбомом MOZAЇKA стилістики. Залежно від драматургії шоу будуть змінюватись і образи.

ONUKA, Stereo Plaza, 7 грудня

Квитки можна купити тут

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle ONUKA Новини Києва Музика Концерти
Джерело: 24 канал
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