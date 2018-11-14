Концерт Стінга в Києві: перші фото та відео з виступу

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Виступ Стінга в Києві: перші фото та відео
Виступ Стінга в Києві: перші фото та відео / tsn.ua

Популярний британський співак Стінг приїхав до Києва. Сьогодні, 14 листопада, разом із ямайським реггі-виконавцем Шеггі він вийшов на сцену "Палацу спорту".

Відомо, що вартість найдешевших квитків на анонсований концерт була понад 1600 гривень. У день виступу легендарного Стінга меломани могли придбати їх за майже 2400 гривень. 

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Однак такі досить великі ціни аж ніяк не відлякали прихильників музикантів. Тисячі людей вишикувались в черги до "Палацу спорту", щоб потрапити на виступ Стінга та Шеггі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений dontstop agency (@dontstopagency)

 

Раніше Стінг зізнався, що перед виходом на сцену провів медитацію. Зробив він це у спеціальній кімнаті, яку обладнали для артиста організатори шоу. Приміщення повністю завісили чорною тканиною, щоб Стінга нічого не відволікало.

Відтак на сцену артист вийшов із чудовим гумором та настроєм. Легендарний Стінг привітався з українцями та заспівав вже кілька відомих хітів і пісень з його нового альбому "44/876". Користувачі мережі вже опублікували перші фото та відео з виступу Стінга в Києві. 

Беріть участь у опитуванні: Який концерт ви залюбки відвідали б?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maxim Plakhtiy (@maxim.plakhtiy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений rostislav (@kovalsky_rostislav)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivan Yermak (@ivanyermak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Artem Churin (@churin_a)

 

Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Стінг Музика
Джерело: 24 Канал
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