Концерт Стінга в Києві: вартість квитків перевершила прожитковий мінімум в кілька разів

Сьогодні, 14 листопада, у столиці України відбудеться анонсований виступ популярного співака Стінга. Багато меломанів стануть учасниками світського заходу. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, яку суму потрібно мати, аби придбати квиток на концерт британського музиканта.

До виступу Стінга залишились лічені години. Завбачливі меломани, які ще за півроку запланували похід на захід, мали змогу придбати квитки за 1790 гривень. Тепер за найдешевший білет українці повинні віддати майже 2400 гривень. Водночас найкращі місця організатори концерту оцінили у 8400 гривень.

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Варто зазначити, що такі ціни можуть встановити своєрідний рекорд в Україні, адже вони в кілька разів перевершили прожитковий мінімум, що з липня становить 1841 гривень.

Чому концерт має таку популярність?

До Києва Стінг приїде не сам. Артист виступить разом із ямайським реггі-виконавцем Шеггі. Обидва співаки представлять пісні з нового альбому "44/876" та заспівають відомі хіти.

Мабуть, цей факт не настільки повпливав на популярність концерту. Згідно з анонсом, Стінг має намір взяти паузу, що розтягнеться на кілька років. Відтак меломани з усього світу прагнуть потрапити на виступи світового турне британського виконавця.

Вимоги Стінга

Попри чималу вартість квитків сам Стінг виявився не таким вибагливим. Він попросив організаторів шоу забрати VIP-зону під сценою, щоб бути якомога ближчим до глядачів. Окрім цього, артист привезе з собою дві фури апаратури, яку вже встановлюють в "Палаці спорту".

Стінг та Шеггі прилетять до столиці України приватним літаком. Супроводжуватиме артистів їх персональний кухар – тітонька Чарлі, яка завжди їздить зі Стінгом на гастролі. А от налаштовуватись на виступ британець буде в спеціальній кімнаті, стіни якої покриють темною тканиною. Там Стінг промедитує перед концертом.

Хто такий Стінг?

65-річний британський музикант і актор, у 1976-1984 роках був лідером гурту The Police. За свою більш ніж 40-річну кар'єру співак продав понад 100 мільйонів копій альбомів і отримав 16 нагород Grammy. Останній альбом Стінга із назвою 57th & 9th вийшов у листопаді 2016 року. Артист також знявся у фільмах "Дюна", "Наречена", "Пригоди барона Мюнхгаузена", "Джулія і Джулія" і "Карти, гроші, два стволи".



У листопаді Стінг втретє виступить перед українськими прихильниками, адже співак приїжджав до столиці у 2011 та 2017 роках. Водночас для реггі-співака Шеггі приїзд до Києва буде дебютним.