Концерти у Росії, виступ у Львові та підтримка РФ на Євробаченні: MARUV поділилася планами

Переможниця українського Нацвідбору Євробачення MARUV (справжнє ім’я – Анна Корсун), яка через скандал так і не поїде на фінал конкурсу в Тель-Авів, поспілкувалися зі своїми фанатами у прямій трансляції в Instagram і оприлюднила найближчі плани.

Зокрема, вона зазначила, що більше не братиме участь в українському Нацвідборі Євробачення.

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"Все досить. Я вже находилась по Нацвідборам на все життя. Дякую, що мене так підтримали. Мені було дуже приємно. Але ще раз піти на відбір я не наважуся. З темою конкурсу треба зав'язувати. Це вже пережило себе. Цей конкурс вже застарів і є неактуальним", – зауважила MARUV.

За її словами, вона ні краплі не шкодує, що не поїхала на Євробачення від жодної країни, і це було її мудрим рішенням. Щоправда, співачка все ж даватиме концерт у Ізраїлі найближчим часом у Тель-Авіві – тут її виступ пройде 28 березня.

Щодо того, кого підтримуватиме на цьогорічному Євробаченні, то це будуть всі, щоправда все ж більше переваги віддаватиме представнику Росії Сергію Лазарєву.

"Треба дивитися на номер, виступи всіх. Але зрозуміло, через моє добре ставлення до Серьожи, тим більше, маємо з ним класну, цікаву спільну історію, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", – переконує Анна Корсун.

Також артистка оцінила пісню, з якою Лазарєв представлятиме Росію на Єврбаченні-2019.

"Хороша пісня, балада, багато вокалу. Для Євробачення вона ідеально підходить: за всіма канонами, правилами та традиціями", – підкреслила MARUV.

Крім того, вона анонсувала свої концерти у Росії (Москва зможе її побачити 6 квітня, а Санкт-Петербург – 12 числа) та передала вітання своїм шанувальникам з багатьох міст країни-агресора.

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Що стосується України, то наразі MARUV перебуває саме тут. 12 березня вона планує розпочати зйомки кліпу на пісню Siren Song, з якою власне виступала на Нацвідборі Євробачення, але більше подробиць не сповістила. Ще співачка пообіцяла організувати всеукраїнський тур, який, найімовірніше, пройде наприкінці літа або на початку осені. Поки невідомо, в яких містах будуть концерти, проте, як наголосила MARUV, вона 100% виступить у Харкові, Києві, Одесі та навіть у Львові.

MARUV​ у Instagram наживо поспілкувалася з шанувальниками: дивіться відео

Зауважимо, що MARUV анонсувала виступи у Росії ще задовго до Нацвідбору Євробачення, а зголом стало відомим, що права на пісню Siren Song належать російській філії світового бренду звукозапису. Однак, вважає вона себе все ж українкою та українською співачкою, а на питання, кому належить Крим, що пролунало під час фіналу Національного відбору, дала ствердну відповідь, що Україні.

"Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось обирає зброю, а хтось музику. Це мій спосіб нести мир", – так пояснювала виконавиця свою позицію щодо гастролей у Росії.

Що відомо про Євробачення-2019 і де воно відбудеться? На пісенному конкурсі у 2018 році, що пройшов у Португалії, перемогу відсвяткувала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy. Відповідно до правил Євробачення, наступний конкурс приймає країна-переможниця. Попри значний резонанс і скандал, організатори все ж вирішили провести Євробачення-2019 у Тель-Авіві. Півфінали заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го числа. Ведучими заходу стали супермодель і ведуча Бар Рафаелі та продюсер і ведучий Ерез Таль, а з учасниками у грін-румі спілкуватимуться сценарист і шоумен Ассі Азар і телеведуча та блогер Люсі Аюб. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках.