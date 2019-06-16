Копія мами: 14-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева вперше вийшла в світ

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Дева Кассель
Дева Кассель / Getty Images

Зіркова донька Дева Кассель вперше сама з'явилася на світському заході. 14-річна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя відвідала модний показ у Мілані.

Знаменита італійська акторка Моніка Беллучі та її колишній чоловік Венсан Кассель старанно приховували свою доньку від папараці протягом усього її дитинства. Проте, як і всім дітям зіркових батьків, Деві Кассель прийшов час з'являтися на світських заходах, а також погоджуватися на пропозиції щодо співпраці.

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Так, нещодавно мережу підірвали кадри зі зйомок рекламної кампанії Dolce & Gabbana, а вже через кілька місяців 14-річна Дева Кассель з'явилася на показі чоловічої колекції. Для юної моделі вихід на захід такого масштабу став першим, тому вона безумовно була так званою зіркою вечора.

Для появи на модному показі дочка Моніки Беллуччі одягнула чорні обтислі штани та піджак з квітковим принтом в тон. Під верхнім одягом у Деви був червоний мереживний топ, а доповнили образ трендові босоніжки зі смужками, сумка через плече та тонкий ланцюжок на шиї.

Донька Моніки Беллучі Дева Кассель
Дева Кассель / Getty Images

Дочка Моніки Беллуччі
Дева Кассель / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Зіркові діти Моніка Беллуччі
Джерело: LifeStyle 24
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