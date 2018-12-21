Копія мами: Дженніфер Лопес зняла 10-річну дочку у новому відеокліпі

Популярна американська зірка Дженніфер Лопес презентувала новий кліп "Limitless", у якому зняла свою 10-річну дочку Емму.

20 грудня на офіційному YouTube-акаунті співачки з'явився відеокліп на пісню "Limitless". У ньому Лопес з дочкою борються з різними природними явищами і продовжують йти вперед, незважаючи на всі перепони, що зустрічаються на їхньому шляху.

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Композиція стала основним саундтреком до фільму "Почни спочатку" (Second Act), в якому Дженніфер зіграла головну роль.

У ролику дочка зірки Емма з'явилася в однаковому одязі з мамою Джей Ло. Дівчинка також повністю копіює її рухи. У мережі користувачі приємно вражені схожістю Емми на Дженніфер.

Дивіться відеокліп Дженніфер Лопес на пісню "Limitless":