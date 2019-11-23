Копія мами: Різ Візерспун показала свою 20-річну дочку – фото

43-річна голлівудська акторка Різ Візерспун вкотре зачарувала шанувальників новим знімком зі своєю дочкою Авою, яку називають копією зіркової мами.

Нове зворушливе фото зі старшою дочкою Різ опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині Візерспун разом з 20-річною Авою позують під час ланчу.

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Користувачі у мережі вибухнули коментарями про те, що мама і дочка більше схожі на близнюків. Акторка, яка також виховує 16-річного Дікона та 7-річного Теннессі, продемонструвала знімок, як вона виглядала у підліткові роки. Відтак можна вкотре переконатися, що Ава, неначе крапля води, схожа на матусю.

"Ланч з моєю дівчинкою", – лаконічно підписала акторка.



Різ Візерспун з дочкою Авою / Instagram / @reesewitherspoon



Різ Візерспун у дитинстві / Instagram / @reesewitherspoon

Ава часто публікує знімки своєї мами у соціальних мережах і зізнається публічно у тому, що Різ навчила її позитивним якостям у житті.

Це чудова жінка, яка навчала мене милостивості, любові, амбіційності та працьовитості. Вона надихає мене щодня жити і бути вдячною за життя, яке мені подарували,

– підписала фото Візерспун її дочка.