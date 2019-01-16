Копія мами: Тіна Кароль показала змужнілого сина – відео

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

Популярна українська співачка Тіна Кароль зворушила шанувальників рідкісним відео з її 10-річним сином Веніаміном.

Нові відео опубліковано на фан-сторінці Тіни в Instagram.

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У короткому ролику син співачки похизувався своєю грою на фортепіано. Що цікаво, на початку він звернувся до глядачів англійською мовою, що говорить про талановитість хлопчика і хорошу освіту у різних напрямках.

"Мій любий, моє – все", – зазначила Кароль у підписі до відео.

Шанувальники знаменитості вподобали публікацію, а у коментарях назвали Веніаміна копією Тіни.

"Тіночка, такий старанний хлопчик", "Усмішка, як у мами", "Як він схожий на маму", "Копія Тіночки", – пишуть користувачі у мережі.

Дивіться відео з сином Тіни Кароль:

 

Теги: LifeStyle Новини України Тіна Кароль Музика Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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