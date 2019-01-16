Копія мами: Тіна Кароль показала зворушливе фото з сином

Українська співачка Тіна Кароль рідко показує світлини свого 10-річного сина Веніаміна. Однак шанувальники зірки завжди очікують на те, щоб подивитися, як змінюється хлопчик з роками.

Ніжне фото Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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На селфі зіркова матуся цілує свого сина Веніаміна, який усміхається у камеру. Також цей знімок показали на фан-сторінці Кароль в Instagram, де у підписі згадано слова співачки про материнство.

У житті кожної дівчини одна з найважливіших подій – це народження дитинки! Дорогоцінного, довгоочікуваного чада! Бажаю здоров'я вам і можливості, щоб пізнати це щастя – материнство,

– процитовано Тіну у підписі.

Шанувальники у захваті від нового фото і в коментарях порівнюють хлопчика на кого він більше схожий: Тіну Кароль чи батька Євгенія Огіра.

"Який чоловік вже виріс", "Дуже схожий на Вас", "Без п'яти хвилин наречений", "Губи Тіни", Тіно, синок – копія тата", – пишуть користувачі у мережі.



Тіна Кароль з сином / Instagram-Stories / @tina_karol

Раніше Тіна показала в мережі відео, як син співачки похизувався своєю старанною грою на фортепіано. Що цікаво, на початку він звернувся до глядачів англійською мовою, що говорить про талановитість хлопчика і хорошу освіту у різних напрямках.

"Мій любий, моє – все", – зазначила Кароль у підписі до відео.