Копія Сінді Кроуфорд: Кайя Гербер знялася в фотосесії для Jimmy Choo

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram/ @kaiagerber

17-річна донька знаменитої американської супермоделі Сінді Кроуфорд пішла шляхом своєї мами. В такому юному віці Кайя Гербер приймає масштабні комерційні пропозиції від популярних брендів. Так, дівчина знялася в новій рекламній кампанії Jimmy Choo

За рекламними договорами, які підписує 17-річна донька Сінді Кроуфорд, важко вслідкувати. Нещодавно Кайя Гербер ходила по подіуму у вбранні від Valentino, пізніше від Versace. З початку нового року дівчина підписала ще декілька нових контрактів.

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Так, знімки 17-річної Кайї Гербер з рекламної кампанії для Jimmy Choo представники бренду опублікували на офіційній сторінці марки в Instagram.

Над образом моделі чарував стиліст Гвідо Палау і візажистка Пет Макграт. Дівчина позувала перед камерою фешн-фотографа Стевена Мейселя у колекції весна-літо 2019. Для фотосесії Кайя приміряла об'ємні толстовки, джинсові куртки, oversize-бомбери, туфлі-човники, кросівки та капелюшок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jimmy Choo (@jimmychoo)

 

Jimmy Choo для мене – це сила і міць. Я вдячна за можливість бути частиною цього бренду з молодою енергією,
– прокоментувала нову рекламну кампанію донька Сінді Кроуфорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Кайя Гербер Мода
Джерело: 24 канал
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