Копія тата: Енріке Іглесіас показав чарівні танці свого сина

Співак Енріке Іглесіас насолоджується батьківством. Разом зі своєю коханою, екс-тенісисткою Анною Курніковою, артист демонструє сімейну ідилію та ділиться у мережі чарівними кадрами зі своїми нащадками.

Як відомо, у грудні 2017 року Енріке Іглесіас та Анна Курнікова вперше стали батьками: у зіркової пари народилась двійня. Щасливе подружжя назвало сина Ніколасом, а доньку – Люсі.

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З того часу Instagram-сторінки закоханих рясніють чарівними кадрами з нащадками. Так, днями Енріке Іглесіас поділився з прихильниками кількасекундним роликом, на якому видно танці 1-річного Ніколаса. Хлопчик, який вже впевнено стоїть на ногах, у літньому вбранні виконав па під ритмічну музику.

"Недільний настрій", – підписав ролик Енріке Іглесіас.

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку.