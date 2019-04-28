Копіює маму: 5-річна дочка Кім Кардашян приміряла взуття на підборах
Дочка світської левиці Кім Кардашян і репера Каньє Веста 5-річна Норт намагається не відставати від знаменитої матері та повторює її провокаційні образи – інколи для цього вона приміряє одяг та взуття з гардероба самої Кім.
Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію кумедних знімків, на яких Норт спершу виглядає радісною, а потім в сльозах.
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5-річна дівчинка позує у рожевому платті з пітоновим принтом. Завершує образ старшої дочки Кім високі чоботи на підборах такого ж забарвлення, що й сукня.
У підписі зіркова мама пояснила, чому Норт виглядає засмученою на останніх світлинах.
Отже, міс Норт одяглася і думала, що готова до виходу, поки я не пояснила, що вона не може взути мої черевики,
– розповіла Кардашян.
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian