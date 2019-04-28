Копіює маму: 5-річна дочка Кім Кардашян приміряла взуття на підборах

84 Читать новость на русском
Кім Кардашян і Норт Вест
Кім Кардашян і Норт Вест / Колаж LifeStyle 24

Дочка світської левиці Кім Кардашян і репера Каньє Веста 5-річна Норт намагається не відставати від знаменитої матері та повторює її провокаційні образи – інколи для цього вона приміряє одяг та взуття з гардероба самої Кім.

Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію кумедних знімків, на яких Норт спершу виглядає радісною, а потім в сльозах.

Читайте також: 3-річний син Кім Кардашян та Каньє Веста ледь не помер через алергію

5-річна дівчинка позує у рожевому платті з пітоновим принтом. Завершує образ старшої дочки Кім високі чоботи на підборах такого ж забарвлення, що й сукня. 

У підписі зіркова мама пояснила, чому Норт виглядає засмученою на останніх світлинах.

Отже, міс Норт одяглася і думала, що готова до виходу, поки я не пояснила, що вона не може взути мої черевики,
– розповіла Кардашян.

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

blog_ava
Великодні привітання для рідних і близьких
сьогодні
58414
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Кім Кардашян
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
сьогодні 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
3584
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 11:34 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
1954
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 4742
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
27 квітня 20:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
14774
Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
27 квітня 18:02 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
18325
Новини
Більше новин
Залиште відгук