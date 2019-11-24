Корейську співачку Гу Хару знайшли мертвою: деталі трагедії

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Корейська співачка Гу Хару / Instagram /@koohara__

28-річну ексучасницю південнокорейського гурту Kara знайшли мертвою в її квартирі у Сеулі. Причину смерті встановлюють правоохоронці. У травні цього року вона потрапила в лікарню через спробу самогубства. За словами менеджера зірки, на той час вона потерпала від депресії.

Гу Хара незадовго до своєї смерті розпочала гастрольний тур по Японії для популяризації свого нового сольного синглу. Таким чином вона хотіла вибачитися перед шанувальниками за свій легковажний вчинок на початку року. Тоді дівчину, яку знайшли без свідомості у її квартирі, терміново госпіталізували до лікарні. Медикам вдалося врятувати співачку, інформує Daily Mail

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Можливою причиною спроби самогубства називали шантаж з боку колишнього хлопця дівчини. Він погрожував, що опублікує в мережі відео еротичного характеру, на якому поставала пара до розірвання стосунків. Від цих провокативних заяв виконавиця страждала з вересня 2018. 

Мені шкода за те, що я спричинила занепокоєння і переполох. З погляду на здоров'я, я одужую... Я була в агонії через цілий ряд проблем. Але відтепер я буду берегти своє серце і одужувати якнайшвидше,
– поділилася Гу Хара в одному з інтерв'ю. 


Південнокорейська співачка Гу Хара / Instagram /@koohara__

За місяць до цієї трагічної події прихильників поп-музики приголошмила ще одна резонансна новина. Колегу поп-зірки Саллі знайшли мертвою в її будинку 14 жовтня. Повідомляли, що дівчина потерпала від цькування в соціальних мережах після того, як неодноразово публікувала фото без бюстгальтера. Консервативна Південна Корея була не готова до такої відвертості. 

Такі зірки як Гу Хара та Саллі часто страждають від психічних розладів, потерпають від депресій. Юному організмові важко витримати тиск виснажливих тренувань та постійних концертів, переслідувань прихильників та преси. А лікування і розголошення емоційних розладів знаходиться під табу суспільства. 


Південнокорейська співачка Гу Хара / Instagram /@koohara__

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Південна Корея Музика
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