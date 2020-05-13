У коричневій куртці та джинсах: Настя Каменських зачарувала весняним образом

Відома українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, на карантині багато часу приділяє спілкуванню з прихильниками. Вона активно веде свій блог, ділиться новими фото та відео. А також демонструє, що навіть вдома можна і варто виглядати неперевершено.

Настя Каменських є однією із найкрасивіших та найсексуальніших артисток українського шоу-бізнесу. Кожен її виступ та образ привертають увагу багатомільйонної аудиторії. На інстаграм-сторінці NK часто з'являються нові публікації, де вона постає у приголомшливому вигляді.

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На черговій світлині Настя позує на фоні свого заміського будинку, де мешкає разом із чоловіком, репером та продюсером Потапом і домашнім улюбленцем Мімі.

Каменських одягнена в коричневу куртку, яку оділа так, щоб трішки підкреслити декольте, та світлі джинси з полосками по боках. Шию співачки прикрашає золотий ланцюжок, а на вухах бачимо великі сережки-кільця. Кучеряве волосся NK зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Обожнюю травень! Це місяць, в якому народилися мої найближчі люди і сталося багато значущих для мене подій. А ще люблю його за те, що він такий різний: дощ, вітер, а потім таке яскраве сонечко. У повітрі вже пахне літом і теплом,

– підписала знімок знаменитість.



Весняний образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux