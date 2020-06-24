Популярна українська співачка Ірина Федишин вже розпочала літню відпустку. Разом із чоловіком та дітьми вона провела декілька днів у Карпатах. Артистка поділилася веселим відео, на якому стрибає в басейні.

Оскільки пандемія коронавірусу триває, знаменитості цього літа надають перевагу мандрівкам Україною. Одними із найпопулярніших туристичних місць є Карпати. Саме звідти зірка поширила ролик на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово демонструвала струнку фігуру на звабливих знімках в купальниках, а тепер показала розваги в басейні.

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Ірина ледь не щодня ділиться з шанувальниками яскравими подіями з життя. Артистка вирішила пригадати сонячні дні серед гір та показати незабутні моменти підписникам.

На відео, яке з'явилося в мережі, Федишин зображена у коричневому купальнику. Вона кумедно стрибає у басейні із занадто холодною водою. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду і доповнила образ сонцезахисними окулярами.

"Тут вода була дуже холодною", – написала співачка в дописі.