Корисне з приємним: Анджеліна Джолі разом зі старшими дітьми відвідала Музей сучасного мистецва

Останнім часом голлівудська актриса все частіше потрапляє в об'єктиви папараці разом зі своїми дітьми. Так, нещодавно Аджеліна Джолі і її старші діти вирішили відвідати культурне місце – Музей сучасного мистецтва, що у Нью-Йорку.

Знаменита акторка, яка довгий час відпочивала від світського життя і не брала участі у зйомках фільмів, все частіше відвідує світські заходи, а також багато вільного часу проводить зі своїми дітьми. Так, напередодні Анджеліна Джолі запросила своїх старших синів і дочок доторкнутися до прекрасного. Вони відвідали у Музей сучасного мистецтва, що розташований у Нью-Йорку.

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Саме зараз там проходить кінофестиваль. Цьогоріч його відкривав фільм Serendipity, над яким працювала нью-йоркська художниця з французьким корінням Пруна Нуррі. Ідея створення кінокартини прийшла до неї, коли лікарі виявили у неї рак молочної залози. Оскільки ця тема є близькою для Анджеліни Джолі, вона вирішила поєднати приємне з корисним і запросити дітей на презентацію фільму і таким чином провести з ними вільний час. Компанію зірковій мамі склали її старші діти: 12-річна Шайло, 14-річна Захара, 17-річний Меддокс і 15-річний Пакс.



Анджеліна Джолі з дочками Шайло і Захарою / Instagram / @joliepittdaily