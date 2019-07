"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino

Нове життя знайомої діснеївської історії про дитинча лева, короля звірів, спричинило чимало шуму і суперечок, тоді як все, що треба робити — насолоджуватись.

Ой лишенько, "Короля Лева" перезняли! В мережі те й діло, що точаться суперечки, чи варто було Disney займатись римейком культового мультфільму, яка із версій краща (ніби щось може зрівнятись з епічним мультиком з 1994-го), чи варто дивитись фільм і наскільки все зіпсували чи покращили. Річ у тім, що най-найулюбленіший мульфільм багатьох дітей дев'яностих не замінити нічим. І римейк "Короля Лева" ніякими чином не зобов'язує забути про оригінал чи полюбити новинку так само, як оригінальну історію, яка майже кожного глядача тимчасово перетворює на плаксу.

"Король Лев" 2019: офіційний кадр з фільму

Почати варто з того, що історію про становлення Сімби як короля практично не змінювали, і це правильне рішення. Можна лише уявити і жахнутись рівню обурення, який би спричинила зміна хоч якоїсь із ключових деталей історії Сімби. Декілька поколінь знають і люблять "Короля Лева" саме таким. Змінювати його – означає добровільно вистрелити собі в ногу, як мінімум. Ніхто би не погодився, що зміни на краще, а тоді навіщо псувати історію? Отож, все що залишилось Disney – осучаснити мультик не новими сюжетними лініями, а завдяки можливостям технологій візуалізації.

Головним у проекті назначили Джона Фавро, який займався "Книгою джунглів" і підійшов до зйомок як до роботи на грою у віртуальній реальності. В результаті вийшов "Король лев", схожий на документалку з National Geographic. Персонажі залишились тими ж, антураж також, композиція і навіть діалоги – все нагадує того самого "Короля Лева", от тільки на екрані все вражаюче реалістично.



"Король Лев" 2019: офіційний кадр з фільму

Що в цьому хорошого? Новий "Король Лев" не конкурує з оригіналом, а швидше віддає йому честь, бережно відтворюючи оповідь. Дітей 2019-го вразити складніше, аніж тих шкетів, які прилипали до телевізорів і ділились відеокасетами в дев'яностих. Певною мірою, для глядачів це спосіб донести чудову історію з дитинства вже до своїх дітей, заодно схопивши велетенську дозу ностальгії. Реалістичність картинки вражає, просто гріх не глянути "Король Лев" в IMAX.

Ще, нові Тімон з Пумбою дуже дотепні і нічим не програють оригінальним, Зазу, в принципі, також. Пісні з мультфільму не змінювали, лише переспівали. Це добре, бо музична складова – дуже вагома в рецепті успіху "Короля Лева". Український дубляж, як завжди, на висоті.



"Король Лев" 2019: офіційний кадр з фільму

Що в цьому поганого? Оскільки звірі тепер виглядають дуже реалістично, на їхніх обличчях вже не показати такий спектр емоцій, яким володіли персонажі в 1994-му. Деякі мальовані локації відтворити складно, бо на те вони й мальовані, а отже, придумані. Ця ж реалістичність стає мінусом у контексті різниці зовнішньостей Сімби, його тата Муфаси і дядька Шрама. Леви дуже схожі і в певні моменти їх можна сплутати, тоді як мальовані в 1994-му зображені так, що розрізнити зможе і найменший (власне, потрібний ефект). Гієни під час перезйомки втратили, нові Шензі, Банзай і Ед не дотягують. Сімбу у новій версії озвучив Дональд Гловер, він же Childish Gambino, а його кохану Налу – Beyonce, але український глядач не зможе оцінити краси їнього дуету як в озвучці фільму, так і у пісні "Can you feel the love tonight". Рішення є – з 1 серпня в прокаті з'явиться Lion King мовою оригіналу, а спільну композицію можна знайти в мережі хоч вже. Beyonce навіть зарелізила альбом як любовний лист до Африки від неї та друзів.



"Король Лев" 2019: офіційний постер з фільму – Бейонсе і левиця Нала



"Король Лев" 2019: офіційний постер з фільму – Дональд Гловер і лев Сімба

В критику римейка вдаватись не хочеться, так само як у порівняння і суперечки. Прем'єра "Короля Лева" – чудова нагода згадати добру історію з дитинства, можливо, переосмислити її, передивитись оригінальний мультфільм, зрештою. "Король Лев" багато значить для такої великої кількості людей, що не дивно – цю історію хочеться переповідати знову і знову. В цьому не має бути нічого поганого і ніхто не посміє її псувати, принаймні спеціально; тож краще нею насолоджуватись у будь-якому з двох форматів. Акуна матата.

Король Лев 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

Рейтинг стрічки на IMDb – 7,1. Дивитись "Король лев" можна хоч немовлятам, по віку обмежень немає.

Всі фото: IMDb