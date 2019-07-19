"Король Лев" у 27 піснях: Бейонсе випустила новий музичний альбом

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Бейонсе на прем'єрі фільму в Лондоні
Бейонсе на прем'єрі фільму в Лондоні / Instagram / @beyonce

Прем'єра анімаційної стрічки "Король Лев" спричинила справжній ажіотаж в медійному просторі. Його учасником також стала поп-діва Бейонсе, яка не лише озвучила одну з героїнь мультфільму, а й випустила власний музичний доробок.

Альбом під назвою "The Lion King: The Gift" ("Король Лев: Подарунок" зірка присвятила виходу стрічки Disney. Що цікаво, в альбомі представлені не лише її власні хіти, а й треки таких виконавців, як Childish Gambino, Кендріка Ламара, Фаррелла Вільямса, JAY-Z, Wiz Kid та інших виконавців.

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Більшість з них стали зірками, що озвучили героїв мультфільму. А от Бейонсе виступила як продюсер та куратор музичного проекту. В "Королі Леві" її голосом заговорила доросла левиця Нала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Це новий досвід сторітелінгу. Я хотіла зробити більше, ніж просто знайти колекцію пісень, натхненних фільмом. Це поєднання жанрів та колаборації. На альбом вплинуло все, від R&B і хіп-хопу до Afro Beat,
− ділиться Бейонсе з випуском нової роботи.

Наразі композиції можна прослухати на багатьох музичних сервісах включно з Apple Music. Раніше Бейонсе презентувала свій перший сингл з альбому та саундтрек до фільму з назвою "Spirit", а згодом випустила і кліп.

 

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Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
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