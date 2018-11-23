Король Лев: у мережі з'явився перший тизер-трейлер рімейку діснеївського мультфільму

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Король Лев
Король Лев / Скіншот з відео

У мережі з'явився офіційний тизер-трейлер пригодницького фентезі-фільму "Король Лев", який стане першим рімейком легендарного діснеївського мультфільму 1994 року.

Режисером стрічки став Джон Фавро, який відомий своїми роботами "Залізна людина", "Книга джунглів", "Месники" та інші.

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У фільмі розповідається про левеня Сімбу, який пізнає горе втрати і проходить складні випробування для того, щоб вкінці поборотися за престол і стати справжнім Королем.

король лев
Постер до фільму "Король Лев" (2019)

Для того, щоб занурити глядача в справжню атмосферу африканської савани, творці комбінуватимуть CGI-графіку з "живими" кадрами.

Світова прем'єра запланована на 17 липня 2019 року.

Тизер-трейлер до фільму "Король Лев": дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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