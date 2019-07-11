"Король Лев": в мережі з'явився новий тизер культового римейку від Disney

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Кадр з фільму "Король Лев"
Кадр з фільму "Король Лев" / IMDb

Незабаром в Україні стартує прем'єра анімаційного фільму "Король Лев", який став популярним ще задовго до показу. З нагоди приближення дати виходу очікуваної картини її творці, знімальна команда Disney, представили черговий промо ролик.

Новий тизер з улюбленими героями з'явився на YouTube-каналі Movieclips Trailers, де власники сторінки часто одними з перший публікують свіжі трейлери культових фільмів.

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У центрі сюжету, звісно, постав молодий лев – Сімба, якому довелося пережити складний період – втратити свого батька Муфаса. Він намагатиметься здобути владу, що би це йому не вартувало. У новому промо ролику також представлені нові саундтреки, один з яких записала Бейонсе, а також ідеальні анімаційні кадри, над якими попрацювала знімальна команда Disney. Прем'єра фільму в Україні очікується 19 липня.

Дивитися промо ролик фільму "Король Лев": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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