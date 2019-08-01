"Король Лев" зібрав у прокаті 1 мільярд доларів за рекордно малий відрізок часу: деталі

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"Король Лев"
"Король Лев" / IMDb

Черговий фільм від Disney, ажіотаж навколо якого розгорівся ще задовго до прем'єри, знову зібрав чималу суму грошей в прокаті за доволі малий відрізок часу. За кілька тижнів "Король Лев" зібрав у прокаті 1 мільярд доларів.

Українська прем'єра фільму "Король Лев" відбулася в Україні 18 липня, однак у світі поціновувачі творчості Disney мали змогу ще раніше насолодитися сучасною екранізацію улюбленого мультфільму про левеня Сімбу. Так, за три тижні прокату, як повідомляє видання Comicbook, римейк зібрав 1 мільярд доларів.

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"Король Лев" виявився четвертим фільмом від Disney, якому вдалося зібрати таку суму грошей. Раніше у списку фільмів-мільярдерів постали "Капітан Марвел", "Месники завершення" та "Алладін". Варто відзначити, що картина "Месники" зуміла побити рекорд "Аватара", який непорушно тримався на першому місці найкасовіших фільмів з 2009 року.

Також варто відзначити, що у 2019 році студія Disney побила і власний рекорд, який встановила у 2016 році. Тоді касові збори компанії за весь рік становили 7 мільярдів 610 мільйонів доларів, а станом на останній день липня Walt Disney вже поповнив свою скарбницю 7 мільярдів 670 мільйонів доларів.

Дивитися трейлер римейка на "Король Лев": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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