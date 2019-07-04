"Король лев": з'явилися нові постери з Бейонсе та іншими зірками, які озвучили головних героїв

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Бейонсе озвучила героя у фільмі "Король Лев"
Бейонсе озвучила героя у фільмі "Король Лев" / Instagram / @disney

Незабаром у світі відбудеться прем'єра довгоочікуваного римейка від Disney "Король Лев". Представники кінокомпанії продовжують розігрівати інтерес шанувальників, публікуючи нові постери до культової картини.

Фільм "Король Лев" став справжнім фурором у кіноіндустрії, оскільки одразу після публікації його переглянули понад 30 мільйонів разів. Поціновувачі творчості студії Disney, а також прихильники першої екранізації, яка відбулася у 1994 році, з нетерпінням чекають на прем'єру, однак поки що їм доводиться переглядати лише нові постери.

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На офіційній сторінці Disney в Instagram з'явилася нова порція вражаючих світлин, на яких постали зірки, що подарували своїй голос головним персонажам. Так, Бейонсе озвучила левицю Налу, Дональд Гловер – Сімбі, Чиветел Еджіофор – Шраму, а Сет Роген – Пумбі. Однак це ще не всі сюрпризи, які підготували творці картини для її фанатів. Бейонсе написала нову пісню, який стане саундтреком для майбутньої стрічки.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 18 липня.

Фото: Instagram @disney

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
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