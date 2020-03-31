Король Таїланду ізолювався від коронавірусу в Німеччині з десятками коханок, – ЗМІ

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон Рама Х переїхав у Німеччину, щоб ізолюватись від пандемії коронавірусу. Він розмістився в одному з елітних готелів з двадцятьма наложницями.

Відомо, що 67-річний король Таїланду викупив усі номери чотиризіркового німецького готелю Grand Hotel Sonnenbichl, де оселився разом з двадцятьма коханками. Чи живуть з ним його чотири дружини – не повідомляється. Про це розповіли у виданні Daily Mirror.

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Влада Німеччини начебто дала офіційний дозвіл Рамі Х на в'їзд і відпочинок в країні, незважаючи на режим загальної ізоляції. Щодо Таїланду, то там проти короля влаштували справжній бунт. Місцевим жителям не подобається, що король покинув їх у час поширення коронавірусу та навіть запустили флешмоб у твіттері з хештегом, який перекладається як "Навіщо нам потрібен король?" Наразі під цим хештегом зроблено вже більше мільйона публікацій. Варто додати, що за осудження дій короля тайцям може загрожувати до 15 років ув'язнення.

'Why do we need a king?' Thais rebel online against revered and powerful monarchy as ... https://t.co/WFI3GH9GdH via @MailOnline — Nicky Zwan (@nicky_zwan) March 24, 2020

Варто додати, що в Таїланді станом на 31 березня зафіксовано 1651 випадок підтвердження коронавірусом, з них – 10 летальних випадків та 342 тих, які одужали. Щодо Німеччини, то ситуація там є набагато складнішою – 67 051 випадок коронавірусу, 650 летальних випадків та 13 500 одужавших.

Що відомо про особисте життя Маха Вачхіралонгкона?

Король Таїланду був одружений чотири рази. У 1977 році він одружився зі своєю двоюрідною сестрою, принцесою Мом Луанг Соамсавалі Кітіякара, з якою через три роки подав на розлучення, а лише у 1993 році отримав офіційне підвердження. У той час він жив з актрисою Ювадхідой Полпрасет і в 1994 році одружився на ній, проте через два роки принцеса втекла від нього до Великої Британії. Тоді ж король звинуватив її у зраді з 60-річним маршалом авіації.

Його третя дружина була з простого народу – Срірасмі Акхарапхонгпрічу, з якою він уклав шлюб у 2001 році, хоча його приховували до 2005 року. У 2014 році вона вирішила позбутись королівського титулу і розлучитись через корупційні скандали, до яких вона була причетна. Останній четвертий шлюб був укладений у травні 2019 року із 40-річною Сутхіде Вачіралонгкорн, яка керує особистою охороною короля. Раніше вона працювала стюардесою. Одружився тоді ще 66-річний король із нею за декілька днів до його коронації, яка відбулась 4 травня 2019 року. У короля є семеро дітей, лише троє з яких мають королівський титул.



Король Таїланду та його четверта дружина Сутхіде Вачіралонгкорн / Getty Images