Король жахів Стівен Кінг порадив фанатам, що подивитися на Геловін

Один із найпопулярніших американських хоррористів Стівен Кінг дав пораду своїм прихильникам напередодні Геловіну. Письменник назвав найкращий, на його думку, фільм, який варто подивитися в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, а також тематичну літературу.

Менше, ніж через тиждень, весь світ переодягатиметься у моторошні костюми і веселитиметься на тематичних вечірках до Геловіну. З нагоди приближення сучасного свята автор найпопулярніших книг жахів Стівен Кінг зізнався в інтерв'ю для Entertainment Weekly, на яку літературу і кіношедеври варто звернути увагу напередодні Геловіну.

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За словами 72-річного письменника, найкращим тематичним фільмом є римейк до відомого хоррора "Дитячі ігри", який вперше побачив світ у 1988 році. У червні 2019 року на великий екран вийшла адаптація стрічки жахів про ляльку Чакі. Стівен Кінг виокремив сценарій картини, над яким працював Тайлер Бертон Сміт.

Завдяки грамотному сценарію картина вийшла зовсім пекельною. Наприклад, там є така сцена: Чакі упускає сходи, на яких стоїть один із героїв, той падає, заплутується в лампочках, якими прикрашають будинки, і ламає ноги. Знаєте, як на мене, це смішно і страшно одночасно,

– сказав Кінг про новий фільм.

Також він відзначив роботу зірку "Зоряних війн", 68-річного актора Марка Гемілла, зазначивши, що він відмінно озвучив ляльку Чакі.

Дивитися трейлер до фільму жахів "Дитячі ігри" 2019 року: відео

А найкращою книгою на Геловін, на думку Стівена Кінга, є "Дев'ятий дім" американської письменниці Лі Бардуго. Письменник порівняв твір з "Гаррі Поттером", але додав, що він розрахований на більш доросле покоління.



Книга Лі Бардуго "Дев'ятий дім" / Фото з відкритих джерел