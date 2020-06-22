Іспанські монархи королева Летиція та король Філіп IV разом із дітьми відвідали театр. Вони переглянули виставу про сучасне уявлення фламенко.

Культурне життя в Іспанії відновлюється після спалаху коронавірусу в країні. Королівська сім'я вже встигла здійснити перший спільний вихід. Королева Летиція, король Філіп VI і їхні доньки – Леонор і Софія відвідали театр Teatros del Canal в Мадриді.

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Образ королеви Летиції

47-річна королева Летиція для такого заходу обрала чорний топ з коротким рукавом і бежеву плісовану спідницю. Поєднала вбрання із чорними еспадрільями на шнурівці. Доповнила образ сумкою чорного кольору на плече. Волосся королева вклала рівно, а на обличчя одягла захисну маску.



Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Образи Леонор і Софії

Доньки королевичів на захід одягнули сукні. Леонор обрала look від бренду Hugo Boss, який обожнює її мама. Дівчина поєднала вбрання з чорними балетками та рожевою джинсовою курткою.

Софія вирішила відвідати театр у білій короткій сукні. Доповнила свій аутфіт балетками бежевого кольору та синьою джинсовою курткою.

Дівчата мали на обличчях актуальний аксесуар сьогодення – захисні маски.



Королева Летиція з доньками / Фото: Getty Images

Образ короля Філіпа IV

Король прийшов на подію у світлих штанах, сорочці у дрібну клітинку та синьому піджаку. Поєднав вбрання із взуттям чорного кольору. Глава королівського сімейства також був у захисній масці. Таким чином монархи на власному прикладі показали, як треба оберігати себе та рідних від ураження коронавірусом.



Королева Летиція з чоловіком та дітьми в мадридському театрі / Фото: Getty Images