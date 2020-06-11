Всі звикли бачити королеву Йорданії у бездоганних дизайнерських сукнях, які підкреслюють її жіночність та струнку фігуру. Однак у буденному житті Ранія надає перевагу більш зручному вбранню, що залюбки показала у мережі.

На інстаграм-сторінці йорданська красуня опублікувала фото, на якому постала з королем Абдаллою ІІ у спортивному одязі. Її Величність Ранія позувала у чорних приталених штанах і синій куртці, а монарх йшов поряд у футболці, камізельці та джинсах. В таких буденних образах ще королівське подружжя не бачили.

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А вже у дописі Ранія поділилась, що 10 червня з чоловіком святкує 27-у річницю з дня їхнього весілля. Королева зізналась у коханні Абдаллі ІІ, чим розчулила мережу.

Як я могла не закохатись у цю усмішку, та роблю це знову і знову упродовж 27 років! Мені пощастило і вдячна за те, що ти завжди поруч. Наш щасливий день, – написала королева Ранія.

Що відомо про весілля короля та королеви Йорданії

Історія кохання Абдалли ІІ та Ранії могла б стати чудовим сюжетом для фільму. Пара познайомилась взимку 1993 року. Тоді Ранії було всього 22, вона будувала кар'єру фінансиста та дружила з сестрою Абдалли ІІ. Красуня прийшла на чергову благодійну вечірку подруги, де й зустрілась з принцом. Ефектна йорданка одразу ж підкорила серце чоловіка, тому в той же вечір отримала запрошення на побачення.

Не минуло й року, як пара пішла до вівтаря. В одному з інтерв'ю Ранія зізналась, що її бентежив настільки швидкий розвиток стосунків, однак почуття до Абдалли ІІ вплинули на рішення погодитись на шлюб.

Наразі король та королева Йорданії мають шалену популярність не тільки у своїй країні, але й у світі. З дня коронації у 1999 році вони активно працюють на покращення та осучаснення життя в державі. Зокрема, Ранія активно впроваджує ініціативи в освітній та медичній сфері, а її фонд допомагає тисячам йорданцям здобувати освіту за кордоном.

Приголомшує і стиль королеви. Щоразу Ранія вражає весь світ своїми виходами. Особливу увагу привертають її вишиті сукні.

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