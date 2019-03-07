Королева блюзу Бет Харт знову завітає до Києва

Видатна американська співачка Бет Харт проведе в Україні лише один концерт.

Бет Харт – номінантка Grammy, переможниця Blues Music Award в номінації "Найкраща блюзова виконавиця". Її часто порівнюють з Дженіс Джоплін, Біллі Холлідей, Тіною Тернер, Емі Уайнхаус. Це та численні нагороди і номінації підтверджують, що на сьогодні – вона найкраща блюз-рокова співачка. Її виступ в Києві в грудні 2018 для багатьох меломанів став подією року.

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Концерт був таким успішним, що Київ вже включено у світовий тур співачки фактично за рік до майбутнього виступу. Це буде єдиний концерт Бет в Україні – 8 грудня у Палаці Україна.

За минулий рік Бет Харт не тільки об'їздила весь світ, а й випустила реліз – "Beth Hart – Live At The Royal Albert Hall", який отримав величезну кількість хвалебних рецензій від медіа і захоплених відгуків шанувальників. Зараз співачка розпочала роботу над новим матеріалом. Тож київську публіку чекають і нові пісні, і улюблені хіти.

Кожна історія в моїй пісні – це моя особиста історія, – каже Бет Харт. – Я не можу описати і пропускати через себе чиюсь історію. Я пишу свої пісні про те, про що відчуваю, в них відбивається все, що справляє на мене враження. Блюз – це найбільший жанр, який дозволяє відчувати нерв лірики і писати про втрати, переживання, найважливіше в житті, так само, як і про радість, і те, як ноги просяться в танок від щастя. Це такий жанр музики, в якому можеш писати абсолютно про все, про що хочеться. Головне – відчувати і вірити в те, що робиш.

Хто така Бет Харт?Свій зоряний шлях співачка розпочала в Лос-Анжелесі з участі в популярному телешоу "Star Search" в 1993 році, в якому вона завоювала титул найкращої вокалістки і звернула на себе увагу багатомільйонного американського глядача. Після цього було безліч альбомів, включаючи мультиплатинові, успішні виступи по Америці і по всьому світу. У багажі Бет Харт два найсильніших альбоми з Джо Бонамасса, співпраця зі Слешем з Guns N 'Roses, Нілом Шоном з Journey, спільні виступи з Тадж Махалом, Джеффом Беком і навіть – з легендарним конструктором електрогітари, віртуозом Лесом Полом. Яскравою подією для Бет стала робота над платівкою Bananas групи Deep Purple, на якій, вперше в історії колективу, Ян Гіллан дозволив звучати ще одному голосу, крім свого власного.

Тисяча інтерв'юерів намагалася розгадати хвилюючу загадку Бет Харт. Але все, що вам потрібно знати – прямо в її піснях. Жоден запис не передасть всі емоції, які ви можете відчути на живому виступі.

Beth Hart - Love Is A Lie: слухайте і дивіться відео

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Фото: прес-служба