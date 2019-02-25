Королева червоної доріжки: Дженніфер Лопес блиснула сукнею на церемонії Оскар

У Лос-Анджелесі триває одна з найбільш очікуваних церемоній року – нагородження кінопремії Оскар-2019 , яка розпочнеться 25 лютого о 3:00 (за київським часом). Знаменитості не припиняють вражати яскравими образами на червоній доріжці.

Одним з найяскравіших виходів стала поява популярної співачки Дженніфер Лопес у блискучій сукні, яка нагадує диско шар.

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Довге дзеркальне плаття дивилося ефектно на Джей Ло, яка також продемонструвала свої звабливі форми. На червону доріжку співачка вийшла разом зі своїм коханим Алексом Родрігесом.

Додамо, що трансляція церемонії нагородження – 24 лютого о 17:00 в Лос-Анджелесі і 25 лютого о 3:00 в Україні.

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Дивіться відео з Джей Ло: