Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі

Цьогорічний Геловін став черговим приводом для відомих особистостей проявити креативність та наважитись на експерименти. Сотні зірок кіно, сцени й телебачення у цей день одягнули на себе моторошні костюми. Однак звання Королеви Геловіну знову дісталось німецькій супермоделі Гайді Клум.

У 2019-му зірка подіумів знову приголомшила громадськість. Цього разу шанувальники розійшлись у думках, який же образ обрала Гайді, адже її моторошний костюм був схожий на образ Франкенштейна, або ж прибульця, або зомбі. В цей же час її коханий Том Каутлітц став астронавтом з понівеченим скафандром. Та що ми будемо розповідати про найновіший геловінський образ Гайді, коли вже маємо світлини такого луку! Тому краще оцінюйте його тут і зараз.

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Образ королеви Геловіну в 2019 році / Getty Images

Поки ви розглядаєте деталі костюма 46-річної німкені, пропонуємо згадати, які образи невгамовна й мегакреативна модель підбирала на свято минулих років. До слова, у 2018-му Клум також здивувала публіку, ставши на кілька годин героїнею культового мультфільму "Шрек" – принцесою Фіоною. А зараз до вашої уваги добірка зі шести найбільш приголомшливих перевтілень королеви Геловіну.

1. Леді Ґодіва (2001 рік)

Орендувати коня, осідлати його і на ньому ж приїхати на геловінську вечірку? Легко! Не сумніватись у цьому Гайді Клум вирішила ще далекого 2001 року. Тільки не їхала верхи на гривастому оголеною, як, згідно з легендою, всередині XI століття зробила її героїня (дружина графа Леорфіка, яка заради того, щоб чоловік знизив податки для своїх підданих, проїхалась вулицями британського міста Ковентрі без вбрання). Голлівудська знаменитість одягнула на себе білий костюм із блискітками. А щоб цілком відповідати моторошній темі, нанесла на кутик губ "кров".



Німецька модель в образі Леді Ґодіви / Glamour.it

2. Яблуко спокуси (2006 рік)

Достеменно невідомо, чи хтось насмілився скуштувати, якою на смак Клум була тоді, коли перевтілилась в яблуко з Едемського саду. Та, мабуть, гігантський змій, обплівши собою плід із забороненого дерева, не підпустив до Гайді нікого. В такий біблійський персонаж супермодель перевтілилась 13 років тому, обравши для образу контрастні червоний та зелений кольори. Один з акцентів, який надав виглядові довершеності, – вампірська усмішка Королеви Геловіну.



Через п’ять років зірка перетворилась на Яблуко спокуси / Elle

3. Богиня Калі (2008 рік)

Трохи індуїстської міфології Гайді Клум вирішила внести у Геловін через два роки. Тоді на костюмоване свято німкеня прийшла, як богиня Калі. Їй майже стовідсотково вдалось передати вигляд древнього символу вічної сили, часу, змін і смерті: одягнувшись у яскраво-синій костюм та додавши ще три пари рук, образ супермоделі вийшов реалістичним і водночас страхітливим. Адже окрім традиційних трофеїв у вигляді меча й відсіченої голови, з якими зображають Калі, в інтерпретації Гайді на її поясі прикріпилась ще десяток закривавлених рук. Моторошно таки!



А у 2008 Гайді з’явилась в образі богині Калі / Pinterest

4. Анатомія Гайді (2011 рік)

Здавалось, чим ще може здивувати епатажна щодо Геловіну супермодель після десятків образів, під час споглядання яких і дух перехоплює, і мороз шкірою пробігає. Але ідей у Гайді Клум, як виявилось, хоч греблю гати. І у 2011 році вона, у супроводі медиків, встає із лікарняної кушетки в анатомічному костюмі! Гримери доволі точно відтворили на зірці будову тіла людини під шкірним покривом, тому кожен охочий міг підійти та розгледіти її детальніше. І навіщо тоді вивчати цей розділ у підручниках з біології? Ми теж не знаємо.



Публіку модель приголомшила й тоді, коли "заїхала" на вечірку в анатомічному костюмі у супроводі лікарів / Esquire

5. Старенька Клум (2013 рік)

Мабуть, далеко не всі впізнали у 2013 році Гайді Клум в образі 80-річної бабусі з ціпком. А коли дізнались, хто перевтілився у таку, довго приходили до тями. Зрештою, ціль, яку таким виходом ставили перед собою модель та її стилісти, була досягнена. Адже за допомогою начіпного матеріалу й гриму їм вдалось передати вигляд старечої шкіри, зобразити розпухлі вени і перевтворити світло-русяве від природи волосся знаменитості в суцільну сивину.



Ще один шок для публіки – бабуся Гайді Клум / The Daily Beast

6. Сексуальна Джессіка (2015 рік)

Накладні обличчя та груди, величезні червоні губи й сукня із широким розрізом. Це Гайді Клум перевтілилась в анімованого персонажа – Джессіку Реббіт. Враження таке, що сексуальна дівчина щойно вийшла з телевізора і своєю чарівністю та грайливістю почала підкорювати чи не кожного присутнього на вечірці чоловіка. Нехай не найбільш моторошний, однак сексуальний та загадковий костюм королеви Геловіну.



Найсексуальніший образ нашої підбірки – Джессіка Реббіт / Glamour UK