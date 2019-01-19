Королева Іспанії Летиція приміряла бюджетну спідницю за 360 гривень: фото

982
Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція є справжньою іконою моди. У її гардеробі є не лише вбрання люксових брендів, а також українських дизайнерів та бюджетних мас-маркетів.

Так, для публічного виходу, а саме на прийомі в палаці Сарсуела в Мадриді 46-річна Летиція вкотре вразила аутфітом.

Читайте також: Образ дня: королева Летиція в чорному пальто і з клатчем Hugo Boss

Королева одягнула спідницю з пітоновим принтом бюджетного бренду Zara. Відомо, що зараз це вбрання є в розділі "sale" і вартує всього 360 гривень (10 фунтів стерлінгів).

Свій образ вона завершила чорною кофтою і ботфортами у тон на високих підборах.


​Королева Летиція / Getty Images


Скріншот сайту Zara, де вказана ціна на спідницю – 10 фунтів стерлінгів


​Королева Летиція / Getty Images


Королева Летиція / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1562
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
3234
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1868
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2821
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1170
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 1078
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук