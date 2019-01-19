Королева Іспанії Летиція приміряла бюджетну спідницю за 360 гривень: фото
Королева Іспанії Летиція є справжньою іконою моди. У її гардеробі є не лише вбрання люксових брендів, а також українських дизайнерів та бюджетних мас-маркетів.
Так, для публічного виходу, а саме на прийомі в палаці Сарсуела в Мадриді 46-річна Летиція вкотре вразила аутфітом.
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Королева одягнула спідницю з пітоновим принтом бюджетного бренду Zara. Відомо, що зараз це вбрання є в розділі "sale" і вартує всього 360 гривень (10 фунтів стерлінгів).
Свій образ вона завершила чорною кофтою і ботфортами у тон на високих підборах.
Королева Летиція / Getty Images
Скріншот сайту Zara, де вказана ціна на спідницю – 10 фунтів стерлінгів
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images
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