Королева Іспанії Летиція оконфузилась через своє вбрання: пікантні фото

1185 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція завжди виглядає бездоганно. Однак навіть Її Величність не може вберегтись від конфузів, адже за кожним кроком за нею спостерігають журналісти та громадськість.

Кумедний конфуз стався з королевою Іспанії під час візиту до студентської резиденції в Мадриді. Туди чарівна Летиція приїхала поспілкуватись з освітянами. Однак вбрання дещо підвело королеву. 

Читайте також: У ніжній сукні з квітковим принтом: ефектний образ королеви Іспанії

Летиція постала перед іспанцями у блузці синього кольору та штанах-кльош із високою талією, які були прикрашені металевими ґудзиками по боках. І все було б, як завжди, ідеально, якби не зона декольте Її Величності. Представниця монархії підібрала занадто тісний бюстгальтер, контури якого виднілись під шовковою блузкою. 

Попри конфуз королева Іспанії поводилась дуже впевнено та зробила десятки світлин на пам'ять про зустріч. Відтак фотографам вдалось зробити знімки Летиції в різних ракурсах. 

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Іспанська королева Летиція
Іспанська королева Летиція / Getty Images

Та королева Летиція – не єдина впливова жінка. яка потрапила до курйозної ситуації. Днями перша леді США супроводжувала чоловіка під час міжнародної поїздки до Великобританії. Там Меланія Трамп вбрала розкішну білу сукню, під якою виднілись її інтимні частини тіла. 

Меланія Трамп засвітила груди
Меланія Трамп засвітила груди під час зустрічі з королівською сім'єю / Getty Images

blog_ava
Меланія Трамп та Бріджит Макрон засвітили кардинально різні образи: фото
сьогодні
3873
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 7–9 червня
сьогодні 11:28 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 7–9 червня
105
"Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
6 червня 18:07 "Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
Юлія Ліпенцева 500
До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
6 червня 16:30 До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
701
В Україні відбулась прем'єра фільму "Рокетмен": трейлер та скандали довкола кінострічки
6 червня 16:15 В Україні відбулась прем'єра фільму "Рокетмен": трейлер та скандали довкола кінострічки
543
Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?
6 червня 14:57 Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?
418
Новини
Більше новин
Залиште відгук