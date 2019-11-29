Королева Іспанії Летиція вразила зміною іміджу: фото

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Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Король Іспанії Філіп VI і його чарівна дружина Летиція стали гостями церемонії вручення нагород Francisco Cerecedo у готелі Palace в Мадриді у четвер, 28 листопада. Для світського виходу стилісти вирішили зробити експеримент зі зовнішнім виглядом ексжурналістки.

Так, королева Іспанії з'явилася перед об'єктивами папараці у чорній сукні-футлярі від Dries Van Noten довжини міді, яка прикрашена золотими квітами.

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Летиція доповнила свій "аутфіт" чорно-золотими босоніжками на високих підборах і лаковим клатчем. Найбільш неочікувано виглядала зачіска дружини короля Іспанії. Стилісти зібрали її волосся у короткий боб, який чудово пасував королеві.

На заході королівське подружжя представляло найкращих журналістів Іспанії для отримання нагороди в рамках церемонії імені Francisco Cerecedo. Що цікаво, до заміжжя з Філіпом VI Летиція успішно будувала кар'єру у журналістиці.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Летиція, королева Іспанії
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