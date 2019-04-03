Королева Іспанії обрала елегантний образ для публічного виходу: фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

По-королівськи вишукано: Її Величність Летиція вкотре зачарувала світ своїм вбранням. Королева Іспанії вбрала штани з блузкою, які виглядали неперевершено.

Чарівна Летиція вже давно вважається своєрідною іконою стилю в Іспанії. Кожен її публічний вихід приголомшує громадськість вдало підібраним вбранням та витонченими прикрасами. Це вона успішно продемонструвала під час анонсованого заходу, присвяченому питанню психологічного здоров'я нації.

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Для виходу 46-річна королева обрала чорну блузку в білий горох та класичні штани із завищеною талією. Вбрання мало металеві вставки, що додало вигляду Летиції молодіжності. Свій образ монарх доповнила туфлями-човниками та шкіряним клатчем. 

Не забула королева Іспанії і про прикраси. Зі своєї чималої ювелірної колекції Летиція обрала лаконічні сережки з діамантами. Стильна укладка волосся та макіяж з акцентом на очі додали елегантності до її look. 

Королева Летиція у Мадриді
Королева Летиція у Мадриді / Getty Images

Варто зазначити, що в такому скромному елегантному вбранні королева Летиція прийшла у штаб-квартиру Агентства EFE, що в Мадриді. Там Її Величність не тільки приголомшила всіх своїм стилем, але й взяла участь в обговоренні важливих соціальних питань. 

Королева Іспанії
Королева Іспанії / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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